Sanderink geschorst als bestuursvoorzitter bij Centric

Justitie wilde dat de Ondernemingskamer Sanderink schorste ’in het belang van de werknemers van de organisatie en de maatschappelijke impact die aan de onrust ten gevolge kan liggen’. Centric heeft in Nederland zo’n 2500 werknemers. Het it-bedrijf beheert data voor belangrijke klanten zoals Nederlandse gemeenten. Door de terugkeer van Sanderink dreigde volgens het OM en de ondernemingsraad van Centric een leegloop van klanten en personeel.

Het OM heeft de afgelopen vier maanden al zelf onderzoek gedaan naar de situatie binnen Centric. Dat bedrijf heeft, onder meer vanwege allerlei rechtszaken waarin Sanderink als privépersoon is verwikkeld met zijn ex Brigitte van Egten, talloze bestuurders zien komen en gaan. Het OM onderzocht hoe de verhoudingen binnen Centric konden worden hersteld. Maar met de terugkeer van Sanderink, na zijn vertrek begin vorig jaar, was volgens justitie ’een streep gezet door alle inspanningen van het OM, het bestuur en de ondernemingsraad’.