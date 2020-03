Uitgever Brill profiteert van verkoop e-books

De totale opbrengsten stegen met 3,6 procent tot 37,3 miljoen euro. Daarbij was het aandeel opbrengsten uit digitale uitgaves groter dan een jaar eerder. De winst voor belastingen ging met 46 procent omhoog tot 3,2 miljoen euro. Het nettoresultaat daalde daarentegen met 12 procent tot 2,1 miljoen euro. Die daling werd veroorzaakt door belastingtegenvallers, aldus Brill.

Aandeelhoudersvergadering verschoven naar juni

Brill kon geen betrouwbare prognoses geven over het huidige boekjaar, gezien de onzekerheid over de impact van het nieuwe coronavirus. Wel denkt het bedrijf relatief goed bestand te zijn tegen verstoringen, omdat veel bedrijfsactiviteiten gemakkelijk vanuit huis te doen zijn. Het bedrijf stelt, te midden van alle coronaperikelen, dan ook een dividend voor van 0,50 euro per aandeel. In het derde kwartaal oordeelt Brill of er nog ruimte is voor een bijkomend interim-dividend.

De aandeelhoudersvergadering wordt overigens wel geraakt door het coronavirus. Die bijeenkomst wordt verschoven naar 25 juni.