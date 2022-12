Premium Het beste van De Telegraaf

DNB-baas Knot: ’Meer renteverhogingen’ en ’ergste achter de rug’

Klaas Knot met koningin Maxima, koning Willem-Alexander en president Christine Lagarde President van de Europese Centrale bank. Ⓒ Getty

LONDEN/AMSTERDAM - Hoewel de Europese Centrale Bank (ECB) dit jaar de rente al met 2,5 procentpunt verhoogde tot een stand van 2%, is het nog lang niet gedaan met de renteverhogingen vanuit Frankfurt. Daarvoor waarschuwt president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) in een interview in zakenkrant Financial Times.