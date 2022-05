Onbelaste reiskostenvergoeding omhoog: 21 cent per km in 2023

Premium Carrière

’Nieuwe chef-kok krijgt er appartement in Oud-West bij’

Als er tegenwoordig iets lastig te vinden is, dan is het wel betaalbare woonruimte in Amsterdam. En al helemaal in het populaire stadsdeel Oud-West. Toch is dat wat de nieuwe chef-kok van Bar Kaspar, een Frans georiënteerde bistro in Oud-Zuid te wachten staat.