Begrotingsregels komen terug, maar Brussel wil niet streng zijn

Sinds het uitbreken van de coronacrisis hebben lidstaten van Brussel ruim baan gekregen om de bevolking en bedrijven te stutten. Om de royale subsidiesteun mogelijk te maken werden de ’heilige’ regels voor begrotingstekorten (maximaal 3% van het bbp) en staatsschulden (maximaal 60% van het bbp) tijdelijk losgelaten.

Bekijk ook: Kaag krijgt standje van Europese Commissie over Nederlandse begroting

Afscheid

Na de coronacrisis werd de oorlog in Oekraïne aangegrepen om nog langer weg te kijken. Maar volgens de Europese Commissie is nu de tijd gekomen om afscheid te nemen van de financiële losbandigheid. „De energieprijzen zijn gedaald en het is belangrijk dat regeringen werken aan duurzame overheidsfinanciën”, stelt eurocommissaris Valdis Dombrovskis.

De huidige begrotingsregels zijn vastgelegd in het zogeheten Stabiliteits- en Groeipact. EU-lidstaten zijn momenteel met elkaar in discussie over een hervorming van de regels. De Commissie wil dat er meer ruimte komt voor lidstaten om te blijven investeren in klimaatprojecten en digitale technologie. Tegelijkertijd moeten landen serieuzer aan de slag met afbouw van schulden.

Specifieke adviezen

Brussel wil vanwege de discussie volgend jaar niet terugkeren naar het oude regime. „We stellen een brug voor tussen de oude regels en de toekomstige nieuwe regels”, zegt de eurocommissaris. Concreet moeten lidstaten weer toewerken naar een begrotingstekort van maximaal 3%. Daarnaast krijgen de hoofdsteden later dit voorjaar aanbevelingen voor specifieke adviezen die moeten helpen om de economie te vergroenen en te versterken.

Opvallend is dat Brussel vanwege de ’hoge onzekerheid in de economie’ niet wil optreden tegen lidstaten met een gat in de hand. Pas in het voorjaar van 2024 komt Brussel met een voorstel. Tal van landen, waaronder België en Italië, voldoen in de verste verte niet aan de begrotingsregels.

EU-ministers van Financiën moeten zich nog buigen over de plannen van de Commissie.