Fiets valt van drager: is dat een ongeluk?

De man is gedekt voor schade aan de fiets door een ongeval, ook als de fiets op de drager staat. Dat de fiets van de drager af valt is echter geen ongeval, vindt de verzekeraar. Klachteninstituut Kifid is het daarmee eens.

Een ongeval is volgens de voorwaarden van de verzekering een ’plotselinge, ongewilde, van buiten komende, onmiddellijke gewelddadige inwerking op de fiets’. Als voorbeelden noemt de verzekeraar vallen, botsen en een tak tussen de wielen.

Onverwacht

De man heeft een andere definitie van het begrip ongeval. Hij vindt dat een ongeval een ’onverwachte gebeurtenis is die leidt tot schade’. De plotselinge val van de bagagedrager zou dan wel degelijk een ongeval zijn.

Het Kifid steunt de verzekeraar. De fiets viel volgens de man om onbekende redenen van de drager. Het incident is daarmee inderdaad geen ongeval en valt niet binnen de dekking.