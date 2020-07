Column: nog een keer op slot om corona? Waarschijnlijk niet

Melbourne gaat voor zes weken op slot. Ⓒ Bloomberg

Melbourne, op Sydney na grootste stad van Australië, gaat voor zes weken op slot. De grens tussen de staten waar de twee steden in liggen gaat dicht en de politie en het leger gaan ervoor zorgen dat niemand die toch oversteekt. Soldaten en agenten gaan ook door de straten van de stad rijden om erop toe te zien dat niemand de stad verlaat, binnenkort of zonder een dringende reden naar buiten komt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen neemt toe, vooral, maar niet alleen in de Verenigde Staten. Ook in Europa laait het virus weer op.