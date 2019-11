Column: Komt er een wereldhandelsoorlog?

President Donald Trump wil de financiële bijdrage van de VS aan de Wereldhandelsorganisatie terugschroeven. Ⓒ EPA

De Wereldhandelsorganisatie (WHO) is het multilaterale instituut dat als doel heeft wereldwijde (vrij)handel te stimuleren door het verminderen of opheffen van tarifaire en non-tarifaire handelsbarrières. De multilaterale organisatie is de opvolger van GATT (General Agreement on Trade and Tariffs) die functioneerde van 1948 tot 1994. Dergelijke internationale regimes waren - net als het Bretton Woods systeem - een reactie op de grote depressie en de Tweede Wereld Oorlog die daar uiteindelijk op volgde. Multilaterale instituties en regimes zo was het idee, vervangen conflict voor coöperatie.