Interactieve kaart: hoe rijk zijn jouw buren?

Woningbezitters zijn zonder uitzondering spekkopers, blijkt uit de vermogenscijfers die het CBS vanochtend publiceert. Een doorsnee Nederlands huishouden had begin 2016 een vermogen van €22.100, een stijging van bijna 10% ten opzichte van een jaar eerder. Zonder het koophuis mee te rekenen is het vermogen van een doorsnee Nederlands gezin al jaren onveranderd.

Kijk in de kaart hieronder hoe groot het doorsnee vermogen in uw gemeente is. Niet (goed) te zien? Klik dan hier.

Na koploper Laren volgt het Gelderse Rozendaal, en daarna liefst zeven gemeenten in Noord-Brabant. De opvallende nummer tien is Staphorst. Een doorsnee gezin in de streng-christelijke gemeente heeft €184.200 bij elkaar gespaard. De armste gemeenten zijn de grote steden, met Rotterdam (€1900 aan vermogen voor een doorsnee huishouden) als hekkensluiter.

Niet alleen het doorsnee vermogen van alle huishoudens stijgt, ook het aantal miljonairs gaat omhoog. Heel Nederland telde bij de CBS-meting 167.000 huishoudens met een vermogen van €1 miljoen of meer. Dat zijn er 9000 meer dan een jaar eerder, en 2,2% van het totale aantal huishoudens.

Ouderen

Omdat veel ouderen een koophuis met afbetaalde hypotheek hebben, en meer tijd hebben gehad om te sparen, zijn de grootste vermogens daar te vinden. Onder 65- tot 75-jarigen ligt het aandeel miljonairs twee keer hoger dan gemiddeld: 3,8% van alle huishoudens in die groep heeft een vermogen met zes nullen.

Tegelijkertijd daalt het aantal gezinnen dat netto schulden heeft. In 2016 waren het er nog 1,7 miljoen, 107.000 minder dan een jaar eerder.