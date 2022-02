Premium Het beste van De Telegraaf

Senioren massaal naar de notaris om laatste wensen vast te leggen Tips en waarschuwingen: timing belangrijk bij testament opmaken

Er komt een moment dat je een familielid verantwoordelijkheid geeft voor je financiën.

Amsterdam - We worden steeds ouder, maar niet iedereen houdt het overzicht en inzicht in de eigen financiële situatie. Het laten opstellen van levenstestament is om die reden steeds populairder, vorig jaar sloten notarissen er bijna 170.000 af. Een levenstestament is een uitkomst, maar ook niet zaligmakend. Enkele tips en waarschuwingen..