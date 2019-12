Groei Japanse economie sterker

Daarmee toonde de derde economie van de wereld een veel sterkere opwaartse bijstelling van de groei dan verwacht. Economen hadden in doorsnee op een plus met 0,6 procent gerekend. De groei in de periode tot en met eind september werd gesteund door de sterkere kapitaalinvesteringen van bedrijven en hogere consumentenbestedingen in Japan in aanloop naar een btw-verhoging op 1 oktober. Daardoor kon tegenwind van de wereldwijde handelsspanningen het hoofd worden geboden.

Vorige week werd nog bekend dat de Japanse regering met een groot pakket aan stimuleringsmaatregelen voor de economie gaat komen, ter waarde van ruim 13 biljoen yen, bijna 110 miljard euro. Die moeten voorkomen dat de economie in een recessie belandt nadat orkanen, een btw-verhoging en de kwakkelende export de Japanse groei hebben belemmerd.