Recordproductie Statoil leidt tot winstgroei

Het bedrijf produceerde 2,1 miljoen vaten olie-equivalent per dag, tegen bijna 2,1 miljoen vaten per dag een jaar eerder.

Statoil sneed hard in de kosten toen de olieprijs in 2014 begon te zakken en kan inmiddels net zoveel winst behalen bij een olieprijs van 60 dollar per vat, als voorheen bij 100 dollar per vat.

Olieprijs helpt

Nu de olieprijzen beginnen te stijgen, plukt Statoil de vruchten van die stappen.

Alles bij elkaar genomen leverde dat Statoil een aangepaste nettowinst van 1,3 miljard dollar op in het vierde kwartaal van 2017. Een jaar eerder ging er nog een verlies van 40 miljoen dollar in de boeken. Het was het vierde kwartaal op rij waarin Statoil een hogere winst noteerde dan een jaar eerder.