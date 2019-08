'Wall Street gaat flink hoger openen'

Trump zei dat de handelsgesprekken tussen de Verenigde Staten en China goed verlopen, maar liet wel doorschemeren dat hij nog niet klaar is om een handelsdeal te tekenen. Daarnaast verklaarde Larry Kudlow, economisch adviseur van het Witte Huis, dat de VS niet afstevenen op een recessie. Volgens Kudlow staat de Amerikaanse economie er goed voor. Ook een oplossing voor de handelsoorlog met China is volgens hem nog steeds mogelijk.

Op woensdag publiceert de Fed de notulen van de meest recente beleidsvergadering, waarbij voor het eerst sinds de financiële crisis de rente werd verlaagd. In die aantekeningen zal worden gespeurd naar aanwijzingen over toekomstige rentestappen. De woorden van Fed-voorzitter Jerome Powell zullen bij de jaarlijkse bankiersbijeenkomst in Jackson Hole minstens zo nauwkeurig op een goudschaaltje worden gewogen.

Apple

Apple staat in de belangstelling. Topman Tim Cook heeft Trump uitgelegd dat Apple door de Amerikaanse importheffingen op Chinese producten er qua concurrentiepositie op achteruit gaat. Grote tegenstrever Samsung heeft daar geen last van, aldus Cook. Trump liet weten dat Cook een beklijvend pleidooi had gehouden en zei na te denken over de zaak.

Bij de bedrijven op Wall Street kwam cosmeticaproducent Estée Lauder met resultaten en verwachtingen. Die vielen beter uit dan verwacht en het aandeel Estée Lauder lijkt behoorlijk hoger te openen. Deze week komen ook de grote winkelbedrijven Target, Home Depot, Kohl's, Nordstrom, Lowe's en Foot Locker met cijfers.

Woningmarkt

Op macro-economisch gebied is de agenda maandag leeg. Deze week staan gegevens op de rol over onder meer de woningmarkt, industrie en dienstensector in de VS.

De markten in New York sloten vrijdag met mooie plussen. De Dow-Jonesindex eindigde 1,2 procent hoger op 25.886,01 punten. De brede S&P 500 won 1,4 procent tot 2888,68 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 1,7 procent tot 7895,99 punten.