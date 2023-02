Premium Het beste van De Telegraaf

Chinese ex-werknemer steelt info bij ASML, lagere bonus door minder winst

Door Wouter van Bergen Kopieer naar clipboard

Peter Wennink, ceo van ASML. Ⓒ Bart van Overbeeke

Amsterdam - Een Chinese ex-werknemer van ASML heeft informatie over de technologie van de Veldhovense chipmachinefabrikant verduisterd. De diefstal heeft ’recent’ plaatsgevonden en lijkt ’niet van materieel belang’, laat het bedrijf weten op basis van eerste bevindingen. De diefstal wordt gemeld in ASML’s jaarverslag over 2022. Daaruit blijkt ook dat de raad van bestuur een lagere bonus krijgt.