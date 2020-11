Coronacrisis treft kerstpakket werknemers

Bij de Makro in Duiven worden kerstpakketten ingepakt. Mogelijk worden het er dit jaar minder dan vorig jaar. Ⓒ Foto APA

Bij de Makro in Duiven zijn ze al sinds september bezig om kerstpakketten te vullen. Normaal zijn het er anderhalf miljoen per jaar, nu waarschijnlijk minder. „We zien wat uitstelgedrag bij bedrijven. Met name het midden- en kleinbedrijf is zwaar getroffen door corona, dus dat is nog erg spannend”, zegt marketingmanager Jacqueline Roest.