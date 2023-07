Fokker mag man niet afwijzen alleen omdat hij Afghaan is

Amsterdam - Vliegtuigonderdelenbouwer Fokker is te kort door de bocht gegaan toen een man die in Afghanistan is geboren werd afgewezen voor de functie van development engineer. Dat beslist het College voor de Rechten van de Mens.

Bedrijven die voor het Amerikaanse leger werken, zoals Fokker, moeten aan Amerikaanse regels voldoen. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH