Familiebedrijf met twee stammen

Het bouwbedrijf ontstond in 1793 toen Simon Reinierse de werkplaats van een timmerman uit Overveen overnam. Destijds lieten in die regio welgestelde Amsterdammers luxe buitenhuizen bouwen. Reinierse sprong in dat gat en groeide van timmerman uit tot aannemer.

In 1937 kwam er na vier generaties een einde aan de dynastie Rijnierse (inmiddels met ij). De laatste eigenaar overleed kinderloos. „Mijn opa, Gerrit Eldering, was een volle neef van hem”, vertelt kleinzoon Charles. „Hij werkte ruim vijftien jaar in het bedrijf en zette het voort.” Geholpen door zijn drie zoons. Ton, de jongste, nam het uiteindelijk over en kocht zijn broers uit. „In sommige familiebedrijven werken broers en zussen samen, maar mijn vader vond drie kapiteins op een schip te veel.”

Het was voor Charles niet vanzelfsprekend dat hij het bedrijf zou overnemen. „Ik heb niet altijd die ambitie gehad. Heb ook geen twee rechterhanden. Toch ben ik er eind jaren tachtig gaan werken. Eerst een jaar op de bouw, daarna op kantoor. Na ruim tien jaar gaf mijn vader aan te willen stoppen. De overdracht is heel langzaam gegaan. Mijn vader heeft me nog ruim een decennium geholpen.”

Hoewel Charles er trots op is dat het familiebedrijf al 225 jaar bestaat, is het geen must dat zijn zoon het voortzet. „Prima als hij dat wil, maar ik zal hem niet pushen. De bouw is complex. Uitdagende klussen zijn mooi, maar het is zeker niet altijd zonneschijn. Kiest hij een ander vak, dan is het einde dynastie. Jammer, maar dan is dat zo.”