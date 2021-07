AEX loopt aangevuurd door Shell hard op

De AEX-index noteert rond kwart voor tien 0,8% hoger op 735,6 punten punten. Begin deze maand werd tussentijds nog een recordstand van boven 738 punten neergezet. Het hoogste slotniveau ooit staat op 734, 89 punten halverwege vorige maand. De Midkap-index gaat 0,6% vooruit naar 1053,54 punten.

De graadmeters in Parijs en Londen winnen 0,6% De DAX in Frankfurt stijgt 0,9%, ondanks een nieuwe daling van de Duitse industriële productie in m

Wall Street had gisteravond de wind tegen waarbij een rem op de winstreeks werd gezet. Vanavond komen de de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) naar buiten. Beleggers hopen in de aantekeningen meer aanwijzingen te vinden over de toekomstige rentestappen en hoe de centrale bankiers denken over de snel oplopende inflatie. De Fed hield de rente vorige maand onveranderd, maar hintte wel op twee renteverhogingen tegen eind 2023. Hogere rentes en het afbouwen van de coronasteunmaatregelen betekenen doorgaans slecht nieuws voor beleggers.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is bij de Fed-notuelen vooral van belang om te zien bij hoeveel Fed-leden het woord taperen is gevallen. Hij wijst er op dat naar verwachting de Fed later dit jaar het afbouwpad van de monetaire steun naar buiten brengt. „De komende macrocijfers uit de VS gaan daarbij bepalen met welke snelheid dat gaat gebeuren.”

Bij het beursklimaat speelt de start van het nieuwe cijferseizoen een grote rol, benadrukt Schutte. „We krijgen eerst volgende week de cijfers van de Amerikaanse banken die een schot voor de boeg gaan geven voor het sentiment. Voor de resultaten van de Nederlandse hoofdfondsen moeten we wat langer wachten.”

In de Aziatische regio lieten de belangrijkste aandelenmarkten woensdag een gemengd beeld zien. De Nikkei in Tokio eindigde 1% in de min door zorgen over de stijging van het aantal coronabesmettingen in de Japanse hoofdstad.

Goede zaken Shell

In de AEX valt Shell steeds beter in de smaak met een koerssprong van 3,3% na een enthousiast ontvangen tussentijds handelsbericht. Het olie- en gasconcern verwacht dankzij de fors aangetrokken olieprijzen zijn dividend te kunnen verhogen. Dat klonk beleggers als muziek in de oren. Ook geeft Shell aan dat de marges ’beter dan verwacht’ zijn. Volgens Schutte komt de goede gang van zaken bij Shell niet als een verrassing, maar zijn beleggers toch blij met de hogere dividenduitkering.

ArcelorMittal is eveneens in trek met een vooruitgang van 1,7% met steun van hogere metaalprijzen. Voormalig dochterbedrijf Aperam zet in de Midkap een plus van 2,2% neer. Beide staalfondsen kregen opwaartse bijstellingen van de koersdoelen door ING.

Randstad koerst 1,4% hoger na een positief analistenrapport van Kepler Cheuvreux, waarin het koersdoel voor de uitzender omhoog ging.

Bij de schaarse dalers behoort Adyen met een verlies van 0,1%. KPN laat 0,7% liggen.

WDP krijgt er bij d middelgrote fondsen 2,2% bij. Analisten van JPMorgan zijn het volgen van de specialist in logistiek vastgoed gestart met een koopadvies.

Galapagos zit in de achterhoede. Het biotechbedrijf zakt 1,4% weg.

Wil je de DFT Nieuwsbrief voortaan gratis iedere ochtend automatisch via de mail ontvangen? Dan kan je je hier aanmelden.