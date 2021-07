Rentedaling stuwt techaandelen

De AEX stond om kwart voor vier 1,1% hoger op 737,2 punten, ruim boven de hoogste slotstand ooit van 734,8 punten die op 17 juni werd bereikt.

Eerder in de middag werd het begin deze maand neergezette intraday-record van 738,1 punten op een haar na bereikt. De Midkap-index ging 1% vooruit naar 1057,5 punten.

De meeste overige Europese beurzen deden het minder goed. De Britse FTSE 100 steeg 0,4% en de Franse CAC 40 schommelde rond het slot van dinsdag. De Duitse DAX presteerde wel sterk met een plus van 1%.

De Amerikaanse beurzen zijn goed van start gegaan. Na een kwartier handel had de Dow Jones 0,3% en de Nasdaq-index 0,4% gewonnen.

In de ochtend kwam er nog een opsteker uit de eurozone. Brussel heeft de groeiverwachtingen voor dit en volgend jaar voor deze regio aanzienlijk opwaarts bijgesteld.

De obligatierentes zakten wereldwijd verder weg. Op 10-jarig staatspapier in de VS ligt de rentevergoeding op nog slechts ruim 1,3%, tegen 1,75% ruim drie maanden geleden. Dit duidt erop dat beleggers de publicatie vanavond van de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) met vertrouwen tegemoet zien. Deze geven waarschijnlijk meer aanwijzingen over de toekomstige rentestappen en hoe de centrale bankiers denken over de snel oplopende inflatie. De Fed hield de rente vorige maand onveranderd, maar hintte wel op twee renteverhogingen in 2023.

Volgens Rein Schutte, beleggingsadviseur bij Noesis Capital Management, is bij de Fed-notulen vooral van belang om te zien bij hoeveel Fed-leden het woord taperen is gevallen. Hij wijst erop dat naar verwachting de Fed later dit jaar het afbouwpad van de monetaire steun naar buiten brengt. „De komende macrocijfers uit de VS gaan daarbij bepalen met welke snelheid dat gaat gebeuren.”

Bij het beursklimaat speelt de start van het nieuwe cijferseizoen een grote rol, benadrukt Schutte. „We krijgen eerst volgende week de cijfers van de Amerikaanse banken die een schot voor de boeg gaan geven voor het sentiment. Voor de resultaten van de Nederlandse hoofdfondsen moeten we wat langer wachten.”

Goede zaken Shell

In de AEX gingen de toeleveranciers aan de chipsector ASMI en Besi met winsten van 2,7% respectievelijk 1,7% aan kop.

ArcelorMittal klom 1,6% dankzij hogere metaalprijzen en een verhoging van het koersdoel door ING.

Randstad koerste 1,3% hoger na een positief analistenrapport van Kepler Cheuvreux, waarin het koersdoel voor de uitzender omhoog ging.

Shell zag de fraaie ochtendwinst terugvallen tot een plus van 0,7%. Het olie- en gasconcern meldde voorbeurs dankzij de fors aangetrokken olieprijzen zijn dividend te kunnen verhogen.

Verlichtingsbedrijf Signify liet 1,7% liggen.

De exploiteur van pakketkluizen Inpost blonk met een winst van 5,6% uit bij de middelgrote fondsen.

WDP kreeg er bij de 1,7% bij. Analisten van JPMorgan zijn het volgen van de specialist in logistiek vastgoed gestart met een koopadvies.

Biotechbedrijf Galapagos zakte nog eens 1,3% weg tot het laagste niveau sinds eind 2016.

