Corrupte ex-topman SBM Offshore bekent

FPSO Xikomba in Angola, één van de vier in de bekentenis beschreven en tot olieplatforms omgebouwde tankers waar smeergeld aan te pas kwam. Ⓒ SBM OFFSHORE SBM Offshore 13.91 3.23 %

Amsterdam - De corrupte oud-topman van SBM Offshore, de Fransman Didier Keller (74), hoeft in tegenstelling tot enkele Amerikaanse collega’s niet de cel in. De spil in de grootscheepse en jarenlange fraude bij het Nederlandse oliebedrijf heeft het met justitie op een akkoordje gegooid.