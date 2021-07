Arbeidsmarkt bijgetrokken: meer vacatures dan voor corona

Dat meldt vacatureplatform Indeed, dat het aantal vacatures van juni vergelijkt met februari 2020.

De recente stijging van de besmettingscijfers zijn nog niet direct terug te zien in de maandcijfers van het vacatureplatform. In de zorg waren wat minder vacatures, de horecasector trekt juist goed aan, daar groeit het aantal vacatures harder dan waar dan ook.

Horeca

„Door alle versoepelingen komt het herstel van de horecasector niet echt als een verrassing. De grote vraag is nu alleen waar de horeca mensen vandaan gaat halen. Door de lockdown lijkt het erop dat horecamedewerkers hun heil ergens anders zijn gaan zoeken, met een dringend personeelstekort tot gevolg”, zegt Arjan Vissers van Indeed.

„Ook de toerismesector doet het, ondanks een aantal nog geldende inreisbeperkingen en belemmeringen, verrassend goed”, zegt Vissers. In de afgelopen maand is de hoeveelheid beschikbare vacatures in de sector wederom toegenomen. Het niveau ligt nu zes procent lager dan voor de pandemie, 55 procentpunt hoger dan het dieptepunt afgelopen zomer en tien procentpunt hoger dan het niveau vorige maand.” In de sector kunst en cultuur ligt het aantal vacatures nu ook weer hoger dan voor de pandemie.

Verpleegkundigen

In de zorg wordt intussen minder hard naar nieuwe mensen gezocht, al ligt het aantal vacatures in de verpleegkunde nog altijd hoger dan in februari vorig jaar. Maar afgelopen december was dat 43% hoger. Ook het aantal vacatures voor artsen en chirurgen neemt wat af.