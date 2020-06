Jitse Groen wil nu de stap naar de VS zetten. Ⓒ ROB DE JONG JUST EAT TAKEAWAY 85.34 -0.19 %

Utrecht - Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway (JET) wil zijn Amerikaanse branchegenoot Grubhub overnemen. Voor het Nederlandse bedrijf is het de tweede miljardendeal in amper zes maanden tijd. Maar ook eentje die oprichter Jitse Groen niet kán laten lopen.