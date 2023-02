Premium Het beste van De Telegraaf

Column: verminder kaartjes in handen van geldwolven bij Vermeer

Door Teeuwe Mevissen Kopieer naar clipboard

Johannes Vermeer tentoonstelling in Rijskmuseum Ⓒ ANP / HH

Economie gaat in de kern over het concept van schaarste en hoe we met dit gegeven, verstandige keuzes kunnen maken over de inzet van deze schaarse zaken.