AEX last adempauze in na rally

De AEX sloot nagenoeg onveranderd op 596,4 punten. Vorige week zat de belangrijkste graadmeter flink in de lift. De AMX steeg 0,1% naar 901 punten.

De overige Europese beursgraadmeters lieten ook kleine uitslagen zien. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 verloren 0,2% respectievelijk 0,4%. De Franse CAC 40 won 0,1%.

De Dow Jones-index en de Nasdaq-index stonden bij sluiting van de Europese beurzen ongeveer 0,3% lager.

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) vindt het logisch dat de aandelenbeurzen een pas op de plaats maken, na de stevige opmars in de afgelopen weken. „Er is wat gedoe in Hongkong en Trump gooit wat koud water op het vuur met zijn melding dat de VS alleen een voor haar goede handelsdeal zal tekenen. De ondertoon is echter positief en we zien een groeiende interesse van Amerikaanse beleggers voor Europese aandelen, waaronder van autofabrikanten en financiële waarden.”

Van den Heuvel denkt dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens de AEX door de 600 punten zal breken. „Economisch gaat het goed, met een hoge consumptie en lage werkloosheid. Bovendien lopen de rentes weliswaar iets op, maar deze blijven mede dankzij het beleid van centrale banken laag.”

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) denkt dat onder meer positief nieuws over de handelsdeal de AEX boven 600 punten kan brengen. „Het zou een belangrijke impuls voor de bedrijfsinvesteringen zijn. Deze blijven achter, terwijl de bestedingen door consumenten en overheden nog altijd stijgen. De economische cijfers zijn de laatste tijd overigens beter dan verwacht en de berichten over Singles Day zijn hoopvol.”

Takeaway uitblinker

Takeaway eindigde in de AEX met een winst van 2,5% aan kop. Dat lokaal fonds Prosus (-1,4%) het bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat accepteert als 75% wordt aangeboden, maakt het waarschijnlijker dat het Zuid-Afrikaanse techbedrijf de overnameslag wint. Veel aandeelhouders van de moedermaatschappij van Thuisbezorgd.nl zitten namelijk niet te wachten op een dure overname. Bovendien kondigde Takeaway aan een extra toeslag te gaan rekenen voor bezorgingsdienst Scoober.

Galapagos bereikte na een plus van 1,2% een hoogste slotkoers. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma.

Betalingsverwerker Adyen boekte een winst van 1%.

ArcelorMittal steeg 0,2%, geholpen door een adviesverhoging naar kopen door de Zwitserse bank UBS. Commerzbank haalde de staalgigant juist van de kooplijst, terwijl kredietbeoordelaar Fitch iets negatiever werd over de vooruitzichten.

Verfproducent AkzoNobel eindigde met een min van 1,1% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen eindigde telecom- en kabelbedrijf Altice Europe met een plus van 1,7% aan kop.

De in de AScX-index opgenomen funderingsspecialist Sif verloor 3,2%, na een verkoopadvies door Kempen. De producent van elektromagneten Kendrion won 4,9%, nadat NIBC het koersdoel verhoogd en het koopadvies handhaafde.

Avantium klom 4,5% op de lokale markt. Het concern zal niet aankloppen bij de financiële markten voor de financiering van een nieuwe fabriek voor bioplastic.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!