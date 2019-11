Arcelor heeft het zwaar in lagere AEX

De AEX stond om vijf over half één 0,3% lager op 595 punten. Vorige week zat de belangrijkste graadmeter nog flink in de lift. De AMX schommelde rond het slot van vrijdag op ruim 900 punten.

De meeste overige Europese beurzen leden zwaardere verliezen. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 verloren 0,6% respectievelijk 1,2%. De Franse CAC 40 hield het verlies tot 0,2% beperkt.

De indexfutures wezen op een ongeveer 0,4% lagere start van de Amerikaanse beurzen om half vier vanmiddag.

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) vindt het logisch dat de beurzen na de sterke opmars van vorige week een stapje terug doen. „De onlusten in Hongkong beïnvloeden het sentiment negatief. Voorts temperde Trump de verwachtingen rond de handelsdeal met China enigszins door op te merken dat de deal alleen wordt gesloten als deze goed is voor de VS. Dit zaait wat twijfel bij beleggers.”

Van de Groep denkt wel dat de AEX binnenkort door de 600 punten kan breken, als er weer wat positief nieuws over de handelsdeal naar buiten komt. „Het zou een belangrijke impuls voor de bedrijfsinvesteringen zijn. Deze blijven achter, terwijl de bestedingen door consumenten en overheden nog altijd stijgen. De economische cijfers zijn de laatste tijd overigens beter dan verwacht en de berichten over Singles Day zijn hoopvol.”

Galapagos uitblinker

In de AEX stond ArcelorMittal met een min van 1,4% onderaan, na door Commerzbank van de kooplijst te zijn gehaald. Verder werd bekend dat staalbedrijven in de Verenigde Staten hun prijzen hebben verhoogd.

Onder invloed van een lichte terugval van de obligatierentes verloren de verzekeraars ASR en NN Group 1,3% respectievelijk 1%.

Takeaway.com werd 3,2% meer waard. Lokaal fonds Prosus (-1,1%) heeft zijn bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat formeel bevestigd. Takeaway heeft een bod in aandelen gedaan op Just Eat, waarvan de waarde een stuk lager is.

Galapagos steeg met 2,7% naar een nieuwe piek. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma.

Betalingsverwerker Adyen boekte een winst van 0,9%.

Bij de middelgrote fondsen zette Basic-Fit zijn opmars stevig voort. De fitnessketen kreeg er 1,6% bij.

De in de AScX-index opgenomen funderingsspecialist Sif verloor 5%, na een verkoopadvies door Kempen.

Avantium klom 3,6% op de lokale markt. Het concern zal niet aankloppen bij de financiële markten voor de financiering van een nieuwe fabriek voor bioplastic.

