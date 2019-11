Basic-Fit wint flink aan kracht op hoger Damrak

De AEX-index noteerde rond kwart voor elf 0,1% hoger op 597,20 punten. Vorige week zat de belangrijkste graadmeter al flink in de lift. De Midkap-index ging 0,3% vooruit naar 902,79 punten.

Elders in Europa was het beeld overwegend negatief. Frankfurt raakte 0,2% kwijt, terwijl Parijs fractioneel wist te winnen. Londen keek aan tegen een verlies van 0,6%.

Op Wall Street waar vrijdag de records weer werden aangescherpt, zullen naar verwachting de belangrijkste aandelenbeurzen vanmiddag op Veterans Day dicht bij huis blijven. President Trump verklaarde afgelopen weekeinde dat de handelsgesprekken met China de goede kant opgaan, maar dat hij alleen een deal zal sluiten die goed is voor de VS.

De Japanse beurs deed vanochtend een stapje terug met een min van 0,3%. De oplopende politieke spanningen in Hongkong speelden de Nikkei enigszins parten. De HangSeng-index dook in reactie 3,2% omlaag, de grootste afname in drie maanden.

De olieprijs kwam weer wat onder druk na de stevige opleving in de voorbije week. Oliereus Aramco heeft dit weekend zijn prospectus voor de beursgang uitgebracht.

Galapagos uitblinker

In de AEX koerste koploper Galapagos 3,3% hoger naar een nieuwe piek op €175,10. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma.

Takeaway.com werd 1,7% meer waard. Lokaal fonds Prosus (-1,1%) heeft zijn bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat formeel bevestigd. Takeaway heeft een bod in aandelen gedaan op Just Eat, waarvan de waarde een stuk lager is.

Betalingsverwerker Adyen boekte een winst van 0,9%.

ArcelorMittal liet 0,4% liggen, na door Commerzbank van de kooplijst te zijn gehaald. Verder werd bekend dat staalbedrijven in de Verenigde Staten hun prijzen hebben verhoogd.

Bij de middelgrote fondsen zette Basic-Fit zijn opmars stevig voort. De fitnessketen kreeg er 2,6% bij.

Avantium klom 6% op de lokale markt. Het concern zal niet aankloppen bij de financiële markten voor de financiering van een nieuwe fabriek voor bioplastic.

