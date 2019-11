Beurs: AEX werkt verlies weg

De AEX stond om kwart over vier 0,1% hoger op 597,3 punten. Vorige week zat de belangrijkste graadmeter flink in de lift. De AMX steeg 0,4% naar 903,8 punten.

De meeste overige Europese beurzen deden een stapje terug. De Duitse DAX en Britse FTSE 100 verloren 0,1% respectievelijk 0,7%. De Franse CAC 40 was een positieve uitzondering met een plus van 0,1%.

De Amerikaanse beurzen zijn na de aanscherping van hun records op vrijdag iets lager van start gegaan. De Dow Jones-index en de Nasdaq-index hadden na drie kwartier handel 0,3% ingeleverd.

Beleggingsstrateeg Olaf van den Heuvel (Aegon) maakt zich geen zorgen over de kleine terugval van de aandelenbeurzen. „Er is wat gedoe ik Hongkong en Trump gooit wat koud water op het vuur met zijn melding dat de VS alleen een voor haar goede handelsdeal zal tekenen. De ondertoon is echter positief en we zien een groeiende interesse van Amerikaanse beleggers voor Europese aandelen, waaronder van autofabrikanten en financiële waarden.”

Van den Heuvel denkt dat het slechts een kwestie van tijd is alvorens de AEX door de 600 punten zal breken. „Economisch gaat het goed, met een hoge consumptie en lage werkloosheid. Bovendien lopen de rentes weliswaar iets op, maar deze blijven mede dankzij het beleid van centrale banken laag.”

Vermogensbeheerder Joop van de Groep (Fintessa) denkt dat onder meer positief nieuws over de handelsdeal de AEX boven 600 punten kan brengen. „Het zou een belangrijke impuls voor de bedrijfsinvesteringen zijn. Deze blijven achter, terwijl de bestedingen door consumenten en overheden nog altijd stijgen. De economische cijfers zijn de laatste tijd overigens beter dan verwacht en de berichten over Singles Day zijn hoopvol.”

Takeaway uitblinker

Takeaway ging in de AEX met een winst van 2,2% aan kop. Lokaal fonds Prosus (-2%) heeft zijn bod op de Britse maaltijdbezorger Just Eat formeel bevestigd. Takeaway heeft een bod in aandelen gedaan op Just Eat, waarvan de waarde een stuk lager is.

Galapagos steeg met 1,8% naar een nieuwe piek. De biotechnoloog en zijn samenwerkingspartner Gilead Sciences hebben positieve data behaald bij het klinische onderzoeksprogramma rond duurzame werkzaamheid en veiligheid met het middel filgotinib bij reuma.

Betalingsverwerker Adyen boekte een winst van 1,1%.

ArcelorMittal steeg 0,1%, hoewel Commerzbank de staalgigant van de kooplijst haalde. Daar staat het nieuws tegenover dat staalbedrijven in de Verenigde Staten hun prijzen hebben verhoogd.

Verfproducent AkzoNobel stond met een min van 0,9% onderaan.

Bij de middelgrote fondsen zette Basic-Fit zijn opmars stevig voort. De fitnessketen kreeg er 2% bij.

De in de AScX-index opgenomen funderingsspecialist Sif verloor 5,2%, na een verkoopadvies door Kempen.

Avantium klom 2,9% op de lokale markt. Het concern zal niet aankloppen bij de financiële markten voor de financiering van een nieuwe fabriek voor bioplastic.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!