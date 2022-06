Premium Het beste van De Telegraaf

Column: crypto’s gevaar voor stabiliteit, volgens de ECB althans

Door Edin Mujagić Kopieer naar clipboard

Cryptomunten zullen een gevaar vormen voor financiële stabiliteit. Dat is de conclusie van de Europese Centrale bank (ECB), in een rapport over cryptovaluta’s. Christine Lagarde, president van de ECB, zei in een tv-programma dat cryptomunten niets waard zijn omdat ze op niets gebaseerd zijn.