Beursblog: Wall Street en AEX verliezen door inflatiedomper

Door Johan Wiering Kopieer naar clipboard

Diligence vierde vandaag z’n zilveren jubileum met een klap op de Amsterdamse beursgong. Het bedrijf heeft in de afgelopen kwarteeuw 540 overnametransacties ’gedaan’. Ⓒ Euronext AEX 767.97 -0.23 %

Amsterdam - De Amerikaanse beurzen zijn duidelijk lager van start gegaan, in reactie op het nieuws dat de producentenprijzen vorige maand veel sterker stegen dan gedacht. Daardoor is het waarschijnlijker geworden dat de Fed dit jaar een agressiever rentebeleid gaat voeren dan waarop beleggers hopen. Inmiddels is het optimisme op het Damrak ook verdwenen en staat de AEX in de min.