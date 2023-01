Premium Het beste van De Telegraaf

Fictieve valuta of niet: ook terugbetaling bij diefstal van crypto

Willemijn van Benthem

De online reclame voor het bedrijf LiteBit dat voor klanten in bitcoin handelt. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Rotterdamse cryptocurrency handelaar Litebit ontdekte in 2019 dat een medewerker cryptogeld had ontvreemd bij klanten. Het was nogal een bedrag, want in totaal had hij ruim €150.000 weten te verduisteren.