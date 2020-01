Tiffany-eigenaar LVMH koopt megadiamant

De nieuwste aanwinst heet Sewelo, ’zeldzame vondst’ in een zuid-Afrikaanse taal, en is een ongepolijste diamant van 1758 karaat – dik 350 gram en zo groot als een tennisbal. LVMH, bekend van tassenmerk Louis Vuitton en de champagne van Moët Hennessy, koopt het juweel van Lucara Diamond, het bedrijf dat de diamant in april vorig jaar in een mijn in Botswana aantrof.

’Geen topjuwelen’

De Antwerpse diamantfabriek HB gaat de diamant verwerken zodat de Fransen er juwelen van kunnen maken. Die zullen hun prijs eerder van hun afkomst hebben dan van hun kwaliteit: Lucara heeft al laten weten dat Sewelo „geen diamant is om topjuwelen van te maken”. Het gaat volgens experts zeker drie maanden duren voor duidelijk is hoe mooi de diamant precies is.

Ondertussen vestigt LVMH nu wel alvast een naam als diamantverkoper. De markt voor topjuwelen is zeer gefragmenteerd, maar Louis Vuitton moet nu nog wel het onderspit delven tegen merken als Cartier en Boucheron. „Toch zit onze grootste potentie nu in juwelen”, zegt topman Michael Burke tegen de Financial Times. „Het is een van onze snelst groeiende productcategorieën, zo niet de snelste groeier.”

Sophie Turner

Dat komt mede door het openen van een grote winkel aan de Parijse Place Vendôme, en marketingcampagnes met filmsterren als Sophie Turner (Game of thrones) en Michelle Williams (Brokeback mountain).

De grootste ontdekte diamant ooit is overigens de Cullinan van 3106 karaat. Deze steen werd in 1905 in Zuid-Afrika gevonden. De grootste diamanten afkomstig van deze steen, de Great Star of Africa en de Lesser Star of Africa, zijn verwerkt in de Britse kroonjuwelen.

Bekijk ook: Diamantprijs in 2019 onder druk