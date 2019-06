Meer leunen op energie uit zon en wind

Ben Voorhoorst, operationeel directeur (COO) bij TenneT. Ⓒ APA Arnhemse Persagentschap

Zon en wind moeten in 2030 70% van onze stroom opwekken. Kan dat wel? Wat doen we als het niet waait? Kan een grootschalige black-out als in Argentinië ook in ons land voorkomen? Tennets operationeel directeur Ben Voorhorst over brown outs, Elfstedenweer en domme subsidies.