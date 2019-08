Gele hesjes bezorgen Vastned 'dipje' in Parijs

"We wisten vorig jaar rond deze tijd al dat de vorige huurder H&M zou gaan vertrekken. Toen dachten we nog dat we het pand op deze toplocatie snel weer gevuld konden krijgen. Maar door de onrust met de gele hesjes gingen retailers opeens de kat uit de boom kijken", aldus De Groot.

Kledingketen H&M deed begin dit jaar het licht uit in het gebouw. De daaropvolgende maandenlange leegstand maakte analisten zenuwachtig. Die twijfelden al of Vastned zijn dividendverwachting voor dit jaar wel kon waarmaken. Het gaat namelijk om het een na grootste pand uit de portefeuille van Vastned. Door de leegstand loopt de onderneming veel geld mis.

JD Sports

JD Sports trekt pas begin volgend jaar in het pand. De huur die de verkoper van sneakers en sportkleding gaat betalen is ook wat lager dan H&M jarenlang neertelde. Maar dat is volgens De Groot geen reden tot zorg, het zou gaan om "marktconforme condities".

De leegstand van Rue de Rivoli 118-120 drukt dit jaar wel op de resultaten. Het vastgoedbedrijf heeft aangegeven dat zijn winst dit jaar waarschijnlijk uitkomt aan de onderkant van de eerder afgegeven bandbreedte. Maar Vastned verandert niets aan zijn dividendverwachting. "Dat is een teken van vertrouwen van het management", zegt De Groot. "Normaal doe je dat niet als je minder verdient, maar wij zien dit als een dipje."

Voor volgend jaar en de jaren daarna is de vastgoedbaas positief gestemd, al blijven de prestaties bij Vastned altijd gevoelig voor het economische klimaat. Ook speelt mee of Vastned nog interessante nieuwe panden kan bemachtigen. Daarbij is het bedrijf vooral geïnteresseerd in toplocaties in grote steden als Parijs, Madrid en Amsterdam. Winkels daar doen het doorgaans immers beter dan die in de kleinere steden.