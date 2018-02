’Nederlanders verliezen €2 miljard op bitcoin’

Dat stelt Kantar TNS op basis van een onderzoek onder 44.494 huishoudens. „Vorige maand zijn ongeveer 65.000 Nederlandse huishoudens in cryptomunten gestapt. De tijd zal leren of dat een verstandige zet was, want vooralsnog staan deze nieuwkomers virtueel bijna allemaal op verlies”, zegt Reg van Steen van het onderzoeksbureau.

Geen risicovolle bedragen

Van Steen verwacht echter niet dat beleggers in de problemen komen door de ruime halvering van de bitcoin naar $8000. „De meeste Nederlanders hebben er enkele honderden euro’s in gestopt. Dat zijn geen bedragen waarbij je het risico loopt dat je gedwongen je huis moet gaan verkopen.”

Kantar TNS becijfert dat Nederlandse beleggers in totaal ongeveer €900 miljoen in cryptobeleggingen hebben gestoken. Afgezet tegen de spaar- en beleggingstegoeden in ons land is dat volgens Van Steen een gering bedrag. „Nauwelijks 0,1% van het totale gespaarde en belegde vermogen van Nederlandse huishoudens is in cryptomunten gestopt.” Door de opmars van de bitcoin is de ingelegde €900 miljoen eind vorig jaar gegroeid naar zo’n €4 miljard, maar daarvan is dus alweer €2 miljard verdwenen.

Enorme aanwas

De aanvankelijke euforie over de bitcoin, die twee maanden geleden een piek bereikte van bijna $20.000, heeft in Nederland tot een enorme aanwas van cryptobeleggers geleid. Afgelopen augustus waagden 135.000 huishoudens zich aan beleggingen in digitale munten. Dat aantal is sindsdien verviervoudigd.

Opvallend is dat cryptobeleggers relatief jong zijn met een gemiddelde leeftijd van 38 jaar. Ook opmerkelijk is dat behoorlijk veel vrouwen zich eraan wagen. Dat is een groot verschil met traditionele aandelenbeleggers, die veelal mannen zijn van boven de 40 jaar.

Favoriete munten

De bitcoin, ethereum, ripple en litecoin zijn favoriet bij beleggers in digitale munten. Zij kiezen minder vaak voor bitcoin cash, monero, dash, gulden en NEM.