„Kopers en verkopers tonen vertrouwen in de markt. De dalende hypotheekrente en stijgende inkomens dragen daar zeker aan bij. Daardoor zien we het beschikbare aanbod woningen weer kleiner worden. Dat wakkert de concurrentie tussen kopers aan”, zegt Lana Gerssen, voorzitter van de NVM-vakgroep Wonen.

Krapper

De huizenprijzen stegen sneller dan in het derde kwartaal vorig jaar, toen de NVM een kwartaal-op-kwartaalstijging van 1,7% vaststelde. De markt is ook nog krapper geworden dan deze al was, constateert de NVM. In het vierde kwartaal had een koper keuze uit 2,1 huizen. Dat was een kwartaal eerder nog 2,6. Ter vergelijking: op het dieptepunt van de huizenmarkt in 2013 konden kopers uit wel 30 woningen kiezen.

Van de woningen werd 53% boven de vraagprijs verkocht, dat was een kwartaal eerder 46%. Het sterkst in prijs stegen tussenwoningen, maar ook vrijstaande woningen werden meer waard.

Een positief puntje was dat NVM-makelaars wel meer huizen verkochten in het vierde kwartaal: 36.500. Dit is ongeveer een tiende meer ten opzichte van een jaar geleden. Tegelijk is het aanbod met bijna een kwart gekrompen.

Utrecht

Vooral in de regio Utrecht gingen de prijzen hard omhoog. In een kwartaal stegen de prijzen met ruim 7% naar gemiddeld €502.000. Ook in Den Haag en omgeving stegen de prijzen bovengemiddeld. In de regio Amsterdam ging het kwartaal-op-kwartaal 2% omhoog, terwijl in de voorheen ook razend populaire regio Haarlem de prijzen gelijk bleven. Ook Flevoland maakte pas op de plaats, terwijl de prijzen in Zeeuws-Vlaanderen zelfs 3% zakten.

Al sinds vorig voorjaar gaan de Nederlandse huizenprijzen weer omhoog na een scherpe daling. Gemiddeld werd in het vierde kwartaal voor een woning €434.000 betaald. Over een jaar gemeten is sprake van een prijsstijging van 5,3%. De huizenprijs is daarmee ook bijna terug op de top van €438.000 in de laatste maanden van 2021, al past daarbij wel de kanttekening dat sindsdien een enorme inflatie heeft plaatsgevonden. Die euro’s zijn nu minder waard.

Nieuwbouw

Gerssen tekent aan dat de woningmarkt nog allesbehalve gezond is. „Daarvoor is evenwicht tussen vraag en aanbod een vereiste en daar is nu absoluut geen sprake van. De markt van bestaande koopwoningen en nieuwbouw zijn communicerende vaten. Meer nieuwbouw ontlast de markt van bestaande woningen waar het aanbod nu krimpt en de prijzen stijgen.

De nieuwbouwmarkt is zich enigszins aan het herstellen. NVM-makelaars verkochten in het vierde kwartaal 2023 ruim 6.100 nieuwbouwwoningen, een toename van 8% ten opzichte van een kwartaal eerder. Het is zelfs 57% meer dan een jaar geleden, toen de markt volledig was ingestort. Het aanbod nieuwbouwwoningen ligt dit kwartaal op ruim 19.500 woningen. Dat is het hoogste punt sinds begin 2016.

Door de druk op de nieuwbouwmarkt zijn de prijzen van nieuwe huizen wel aan het zakken. De gemiddelde prijs van een verkochte nieuwbouwwoning kwam in het vierde kwartaal uit op €468.000. Dat is bijna 0,9% lager dan het vorige kwartaal. Vergeleken met een jaar geleden is de gemiddelde verkoopprijs -2,3% lager.