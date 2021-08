Premium Het beste van De Telegraaf

Ouderwets pinnen in winkels heeft langste tijd gehad

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De smartphone, een horloge of ander item met een contactloze betaalchip heeft de traditioneel in de betaalautomaat gestoken bankpas van de troon gestoten. De groep klanten die met een mobieltje of andere zogeheten wearable betaalt was in juni voor het eerst groter dan de groep die aan de kassa een pas in een betaalautomaat stopt.