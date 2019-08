Arcelor en DSM stuwen AEX

Rond 15.40 uur stond de AEX-index 0,9% hoger op 550,2 punten. De AMX ging 0,6% vooruit naar 804,7 punten. De koersenborden in Parijs (+1,7%), Frankfurt (+1,4%) en Londen (+1,2%) kleurden eveneens groen.

Volgens analist Jan Wirken (ABN Amro) hebben beleggers vandaag een positief gevoel dankzij de recente vooruitgang in de handelsbesprekingen tussen de VS en China. „Beide partijen komen dichterbij elkaar, maar er is nog geen deal. Op de beurs zit iedereen te wachten op een oplossing voor het handelsconflict.”

Beleggers zijn eveneens gericht op de Fed-notulen die vanavond worden gepubliceerd. De bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole en de G7-top in Biarritz van de komende dagen trekken eveneens de aandacht. „De kern van de gesprekken bij deze bijeenkomsten zal gaan over de tragere groei van de wereldeconomie. De vraag daarbij is of een recessie moet worden voorkomen met renteverlagingen of monetaire stimulering”, aldus Wirken. Beleggers zijn vanavond vooral op zoek naar aanwijzingen of de Fed later dit jaar opnieuw in actie zal komen met renteverlagingen. Vorige maand werd voor het eerst in jaren de rente in de VS neerwaarts bijgesteld. De Amerikaanse beurzen openden vanmiddag ruim 0,8% hoger.

In de AEX had staalfabrikant ArcelorMittal de koppositie met een plus van 2,6%. „Beleggers tonen weer interesse voor cyclische aandelen”, constateerde beleggingsstrateeg Simon Wiersma (ING). „Dat is opvallend, want de laatste tijd waren zij meer gericht op defensieve aandelen. De hernieuwde belangstelling voor cyclische aandelen als Arcelor geeft ook aan dat de recente angst voor een recessie wat overdreven is geweest op de financiële markten”, aldus Wiersma. Mede daardoor heeft ING besloten meer in aandelen te gaan beleggen en minder in obligaties.

Speciaalchemieconcern DSM mocht 2,5% bijschrijven. Beurszwaargewicht Royal Dutch Shell stond 1,3% in de plus dankzij de hogere olieprijzen.

Adyen werd 1,3% hoger verhandeld. De betalingsdienstverlener komt donderdag met halfjaarcijfers.

ASR ging 0,5% vooruit. De verzekeraar is dichtbij de aankoop van arbeidsongeschiktheidspolissen in het openbaar vervoer, zo meldt De Financiële Telegraaf.

ABN Amro was een schaarse achterblijver met een koersdaling van 1%. Philips pluste 0,1%. Het medisch technologiebedrijf wist al jaren van dubieuze verkopen aan de Braziliaanse regering, zo meldt persbureau Reuters dat interne e-mails inzag van Braziliaanse aanklagers.

Bij de middelgrote fondsen voerde TKH (+3,4%) de lijst met winnaars aan. Het technologieconcern krabbelde daarmee op naar de zwakke halfjaarcijfers die vorige week werden gepubliceerd. Apothekersgroothandel Fagron stond onderaan in de AMX met een verlies van 1%.

Smallcapfonds Heijmans koerste 4,4% lager. De lagere opbrengsten bij het bouwbedrijf zorgden voor verkoopdruk. In de aanloop van de resultaten was het aandeel al fors opgelopen.

ICT Group won 4,4%. De automatiseerder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien, onder meer dankzij de bijdrage van eerdere overnames.

Sif zakte 2,6%. Het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in het Amerikaanse Massachusetts waar de funderingsspecialist aan meewerkt, loopt vertraging op.

Op de lokale markt gleed het aandeel Ajax 1,1% weg. De Amsterdamse voetbalclub ontsnapte gisteravond aan een nederlaag tegen APOEL Nicosia in een duel voor plaatsing in de lucratieve Champions League.

Kardan schoot 13,7% omhoog. De Israëlische investeringsmaatschappij heeft een voorlopige overeenkomst getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal.

Beter Bed zette de opmars stevig voort met een winst van 9,1%. De beddenverkoper maakte dinsdag ook al een stevige koerssprong.

