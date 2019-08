Shell en ING helpen AEX aan hogere start

De AEX-index noteerde rond kwart over negen 0,5% hoger op 547,74 punten. De Midkap-index ging ook 0,5% vooruit naar 804,26 punten.

Wall Street maakte gisteravond een terugtrekkende beweging. Vanavond zijn alle ogen gericht op de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Beleggers zijn vooral op zoek naar aanwijzingen of de Fed later dit jaar opnieuw in actie zal komen. Eind deze week zal de aandacht uitgaan naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Vooral de speech van Fed-baas Powell zal daarbij in de belangstelling staan.

In Azië moest de Nikkei-index in Japan vanochtend licht terrein prijsgeven met een verlies van 0,3%. Vooral financials zate

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX pakte ArcelorMittal de koppositie met een vooruitgang van 1,7%. RD Shell koerste naar een plus van 0,7% geholpen door de verder aantrekkende olieprijzen. Voor ING hadden beleggers eveneens 0,7% meer over.

AScX-fonds Heijmans koerste 1,9% lager. De lagere opbrengsten bij het bouwbedrijf zorgden voor verkoopdruk

ICT Group won 5,1%. De automatisserder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien, onder meer dankzij de bijdrage van eerdere overnames.