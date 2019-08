Tussensprint brengt AEX terug boven 550 punten

De AEX-index noteerde rond elf uur 0,9% hoger op 548,71 punten. De Midkap-index ging 0,4% vooruit naar 803,45 punten.

Elders in Europa was vooral de beurs in Parijs aardig op dreef en kreeg er 1% bij, terwijl Frankfurt 0,6% steeg.

Vanavond zijn alle ogen gericht op de notulen van de laatste rentevergadering van de Amerikaanse centrale bank (Fed). Beleggers zijn vooral op zoek naar aanwijzingen of de Fed later dit jaar opnieuw in actie zal komen. Eind deze week zal de aandacht uitgaan naar de bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Vooral de speech van Fed-baas Powell zal daarbij in de belangstelling staan. In Azië moest de Nikkei-index in Japan vanochtend licht terrein prijsgeven met een verlies van 0,3%.

Arcelor Mittal aan kop

In de vrijwel geheel groengekleurde AEX pakte Adyen de koppositie met een vooruitgang van 3%. ArcelorMittal was ook in goede doen met een winst van 2,9%. IMCD hield de herstelbeweging vast. Het aandeel dikte nog eens 1,9% aan. ASML voegde 1,5% toe aan het vorige slot.

RD Shell koerste naar een plus van 1% geholpen door de verder aantrekkende olieprijzen. Voor DSM hadden beleggers 1,7% meer over.

ASR ging 1,1% vooruit. De verzekeraar is dichtbij de aankoop van arbeidsongeschiktheidspolissen in het openbaar vervoer, zo meldt de Financële Telegraaf.

ABN Amro was een schaarse achterblijver met een koersdaling van 0,1%. Philips leverde eveneens 0,1% in. Het medisch technologiebedrijf wist al jaren van dubieuze verkopen aan de Braziliaanse regering, zo meldt Reuters dat interne e-mails inzag van Braziliaanse aanklagers.

Bij de middelgrote fondsen voerde TKH (+2,4%) de lijst met winnaars aan. Wereldhave daarentegen moest 0,8% afstaan

AScX-fonds Heijmans koerste 1,9% lager. De lagere opbrengsten bij het bouwbedrijf zorgden voor verkoopdruk. In de aanloop van de resultaten was het aandeel al fors opgelopen.

ICT Group won 5,1%. De automatiseerder zag de omzet in de eerste jaarhelft flink groeien, onder meer dankzij de bijdrage van eerdere overnames.

Sif zakte 2,9%. Het Amerikaanse windmolenpark Vineyard Wind in Massachusetts waar de funderingsspecialist aan meewerkt, loopt vertraging op.

Op de lokale markt gleed het aandeel Ajax 1,4% weg. De Amsterdamse voetbalclub ontsnapte gisteravond aan een nederlaag tegen APOEL Nicosia in een dule voor plaatsing in de Champions League.

Kardan schoot 16,5% omhoog. De Israëlische investeringsmaatschappij heeft een voorlopige overeenkomst getekend met een investeerder over een mogelijke deelneming in dochterbedrijf Tahal.

Beter Bed zette de opmars stevig voort met een winst van 7,1%. De beddenverkoper maakte een dag eerder al een koerssprong.

