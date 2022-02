ING: geen paniek bij beleggers na inval Russen

In elk geval zou die voor beleggers geen reden moeten zijn om „in paniek op de verkoopknop te drukken”, noch om uitgebreid te gaan shoppen op de beurs, meent de beleggingsexpert. „Er is veel onzekerheid. Niet alleen over het verloop van de oorlog zelf, maar ook over de sancties en de reacties daarop. En wat als de Europese economie serieus minder hard groeit, wat doen de centrale banken dan? En welke invloed heeft de extra last van nog hogere gasprijzen voor consumenten en het bedrijfsleven?”

Minder optimistisch

Al die onzekerheid is natuurlijk niet pas deze week gekomen. ING’s Beleggersbarometer, een vóór de Russische aanval afgenomen enquête over het sentiment onder particuliere beleggers, wijst deze maand 107 punten aan. Fors minder dan de 115 punten van januari, maar nog altijd hebben de optimisten de overhand. De grootste bedreiging voor de beurs, volgens 39% van de respondenten eerder deze maand: de spanningen in Oekraïne.

„De schrikreactie op de oorlog is begrijpelijk, en ook best heftig, maar niet gigantisch”, ziet Wiersma. „De wereld van beleggers is niet ingestort, dat biedt wel enige houvast.”

Goedkoper

Vanwege de inflatie waren de beurzen ook al aan het dalen. „En omdat de bedrijfswinsten tegelijkertijd gestegen zijn, zijn aandelen nog wat goedkoper geworden dan ze al waren, als je kijkt naar de koers-winstverhouding.”

En als dan de koersen opveren – „ook omdat de versoepelingen van de coronamaatregelen hun effect hebben”, zegt Wiersma – hou je portefeuille dan breed. „Sommige aandelen zijn te hard afgestraft, maar pik er niet één fonds uit. Kijk of er een sectorgenoot in een andere regio zit waar je ook aandelen van kan kopen.”