CDA’er Van der Tak nieuwe LTO-voorzitter

Van der Tak treedt officieel per 1 januari in dienst en is voor drie jaar benoemd. Hij wordt de opvolger van PvdA’er en akkerbouwer Marc Calon, die eerder dit jaar aftrad omdat hij te weinig steun ervoer onder de leden.

Met Van der Tak heeft LTO Nederland iemand die niet onbekend is met de agrarische sector. Na zijn burgemeesterschap van het Westland in 2017 werd hij voorzitter van Glastuinbouw Nederland.

„Boeren en tuinders hebben Nederland groot gemaakt. Door de verbinding te zoeken – als boeren en tuinders onderling, maar óók met onze ketens, maatschappij en politiek – blijven we werken aan een sterk agrarisch Nederland. Ik ben vereerd daar een bijdrage aan te mogen leveren”, zegt Sjaak van der Tak.

De nieuwe voorzitter ziet verschillende uitdagingen voor de sector: Van der Tak: „Het is geen makkelijke tijd voor onze boeren en tuinders. De marges zijn dun, de regeldruk is hoog en het politiek-maatschappelijke debat steeds feller. Op verschillende beleidsdossiers, van stikstof tot gewasbescherming, is de onzekerheid groot. En daarmee de onzekerheid over de toekomst, over onze ruimte om te ondernemen. Voor het bedrijf, voor de volgende generatie. Dat maakt het des te belangrijker om samen te werken. Aan financieel gezonde bedrijven, aan verantwoord ondernemerschap, aan maatschappelijk draagvlak. Ik verheug me er op daar met onze leden het gesprek over aan te gaan!”

Verbinder

Een enquëte onder de leden van LTO was de basis voor het profiel van de nieuwe voorzitter. „De leden van LTO waren in de enquête over de nieuwe voorzitter helder: er is behoefte aan een verbinder die weet wat er speelt bij ondernemers in de agrarische wereld, iemand met hart voor de zaak die zich assertief inzet voor een toekomstbestendige sector”, schrijft LTO.

De nieuwe voorzitter wacht een helse klus. Niet alleen een groot deel van de boeren en beleidsmakers staan lijnrecht tegenover elkaa. Ook tussen de boeren onderling is er veel onenigheid. „Ik ga met veel mensen in gesprek”, zegt Van der Tak. „In 2002 was ik wethouder in Rotterdam en toen hadden we de moord op Pim Fortuyn. Dat zorgde voor onrust in de stad en dan moet je verschillende mensen aan tafel zien te krijgen.”

Bekijk ook: Boerenlobby laat activistische kandidaten vallen

Van der Tak zal samen met Wim Bens (ZLTO), Dirk Bruins (LTO Noord) en Léon Faassen (LLTB) het bestuur vormen van LTO Nederland. De afgelopen drie jaar heeft hij als voorzitter van Glastuinbouw Nederland onder meer bijgedragen aan de onderhandelingen rondom het Klimaatakkoord en het Uitvoeringsprogramma Gewasbescherming. Daarvoor was hij dertien jaar burgermeester van tuinbouwgemeente Westland en acht jaar wethouder in Rotterdam.