Nieuwe baas LTO: na moord op Fortuyn al leren verbinden

Sjaak van der Tak nieuwe voorzitter LTO Nederland Ⓒ LTO Nederland

Sjaak van der Tak (64) in de nieuwe voorzitter LTO Nederland. De voormalig CDA-burgemeester van gemeente Westland en wethouder van Rotterdam is dinsdagavond gekozen door de ledenraad van de Land- en tuinbouworganisatie. Dat hij in 2002, ten tijde van de moord op Pim Fortuyn, bestuurder in de Maasstad was, helpt bij zijn nieuwe baan, aldus de nieuwe boerenvoorman.