Uitstoot CO2 fors afgenomen

DEN HAAG (ANP) - De uitstoot van CO2 was in Nederland in het tweede kwartaal 21,1 procent lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. De afname komt onder andere doordat de energiebedrijven bij hun productie minder steenkool en meer aardgas hebben ingezet. Ook de impact van de coronacrisis is duidelijk zichtbaar, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).