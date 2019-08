Viacom en CBS gaan samen verder onder één dak

Viacom dat onder meer bekend is van de filmstudio Paramount en CBS, een groot radio- en televisienetwerk in Amerika zullen samen verder gaan onder de naam ViacomCBS.

CBS en Viacom handelen de transactie volledig in aandelen af. Aandeelhouders van CBS krijgen in totaal 61% van de aandelen in het nieuwe bedrijf in bezit, terwijl voor aandeelhouders van Viacom 39% van de aandelen is weggelegd.

Het bundelen van de krachten is bedoeld om de groeiende concurrentie in het medialandschap beter het hoofd te kunnen bieden.

De huidige topman van Viacom, Bob Bakish, zal aan het roer komen te staan bij het gecombineerde bedrijf.