Schiphol en Aéroports de Paris beëindigen samenwerking

Royal Schiphol Group sloeg in oktober 2008 de handen ineen met ADP. Het idee was, zo'n vier jaar na de fusie van Air France en KLM, dat de twee luchthavenbedrijven gezamenlijk de concurrentie beter weerstand zouden kunnen bieden. Dat moest onder meer via kostenbesparingen gebeuren. Zo kochten de luchthavenbedrijven gezamenlijk materieel in, zoals sneeuwschuivers.

Als onderdeel van de overeenkomst nam Schiphol een belang van 8 procent in zijn Franse branchegenoot. ADP nam op zijn beurt een belang van dezelfde omvang in Schiphol.

Vooral over dit financiële deel van de samenwerking was het lastig om tot een nieuwe overeenkomst te komen, legt een woordvoerder van Schiphol uit. Het Nederlandse luchthavenbedrijf, dat ook eigenaar is van Rotterdam The Hague Airport en een meerderheidsbelang heeft in Eindhoven Airport, was volgens de zegsman wel bereid om door te gaan met de samenwerking.

De scheidende samenwerkingspartners verkopen elkaars aandelen binnen achttien maanden na het einde van hun verbond, tot uiterlijk 30 mei 2023. Het belang dat ADP heeft in Royal Schiphol Group heeft volgens het Franse bedrijf een waarde van 370 miljoen euro. De aandelen ADP in handen van Schiphol stonden eind vorig jaar voor 639 miljoen euro in de boeken.