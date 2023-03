’BlackRock biedt op verzwakt Credit Suisse, troeft UBS af’

Beide bieders zouden snel tot zaken willen komen om voor opening van de beurzen maandag goedkeuring van de Zwitserse centrale bank te krijgen. Dat meldt de Financial Times zaterdag op basis van bronnen bij de gesprekken.

De Amerikaanse reus BlackRock werkt daarbij nauw samen met andere investeerders, aldus de bronnen in de bankenwereld. Een van de oplossingen is dat BlackRock met partners een deel van het Zwitserse bedrijf in handen krijgt.

Er wordt al langer gesproken over afstoten van de investment bank van het bedrijf dat vrijdag bijna 9% verloor op de beurs nadat een steunpakket van €50 miljard van de Zwitserse centrale bank onvoldoende steun bracht op de financiële markten.

Larry Fink, medeoprichter van BlackRock en ceo van het fonds dat $8600 miljard beheert, zou persoonlijk de onderhandelingen voeren. Hij werkte vroeger bij First Boston, een onderdeel van Credit Suisse.

UBS in de race

BlackRock heeft zijn voorstel volgens de zakenkrant gemeld bij Credit Suisse, dat al in vergevorderde besprekingen zou zijn met voormalig ING-topman Ralph Hamers, nu ceo van het Zwitserse UBS, over een volledige of gedeeltelijke combinatie in het Alpenland.

BlackRock moet een extra hobbel nemen: het behalve langs de Zwitserse ook langs de Amerikaanse toezichthouder omdat het een enorme aanbieder in de markt zou gaan vormen, die de belangen van consumenten kan schaden. Daarvoor is toestemming nodig.

BlackRock kent de Zwitserse banken goed. Het is lange tijd een van Credit Suisse’s grootste zakenbankklanten geweest, met name voor miljarden aan obligaties. Fink zou met de overname ook zijn handelsactiviteiten willen versterken, aldus bronnen.