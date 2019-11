Patentdispuut Arcelor en AK Steel beëindigd

De zaak loopt al meer dan zes jaar. De Amerikaanse tak van ArcelorMittal klaagde AK Steel in 2013 aan vanwege vermeende patentschending bij staal voor gebruik in de auto-industrie. Eerder werd ArcelorMittal in het ongelijk gesteld in de zaak, waarop het bedrijf hoger beroep aantekende. Ook daarin ving ArcelorMittal bot.

AK Steel krijgt nu van ArcelorMittal exclusief recht op de productie en verkoop van zijn Ultralume PHS-staalproduct voor heet stampen voor gebruik door klanten van AK Steel in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. ArcelorMittal heeft op zijn beurt weer de patentrechten op de productiemethode voor dat soort staal. Deze overeenkomst maakt deel van de schikking tussen beide partijen, aldus een verklaring.