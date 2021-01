Mobieltje verslaat pc bij regelen van bankzaken

Premium Carrière

’Busmodel’ Coolblue grijpt collega bij de keel en krijgt ontslag

Een zonnepaneleninstallateur van Coolblue ergerde zich zo aan een collega die na de koffiepauze in de bus bleef zitten om een telefoongesprek te voeren, dat hij hem bij de keel greep. Reden voor ontslag op staande voet, vindt het online warenhuis. De rechtbank in Rotterdam is het daarmee eens.