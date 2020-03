Hema houdt winkels open, ’bezoek stabiliseert’

Kredietbeoordelaar Moody’s maakt zich echter grote zorgen en is somberder geworden over het vermogen van Hema om zijn schulden te kunnen betalen. Het ratingbureau wijst naar de sluiting van veel winkels als gevolg van het coronavirus, wat gevolgen zal hebben voor de omzet en winst van de warenhuisketen.

Overheidsregels

Volgens Hema zijn er in België inderdaad honderd winkels gesloten. ,,Maar dat heeft te maken met overheidsregels. Dat is in Nederland niet het geval. De trend is dat het aantal bezoekers eerst is afgenomen, maar nu zien we een stabilisering. Het is in ieder geval niet zo erg als verwacht”, aldus de woordvoerder.

Hema wil verder niet ingaan op zijn liquiditeitspositie.