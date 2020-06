Consument vindt minimumprijs vliegticket niet zo erg

Bekijk ook: Spanning om minimale ticketprijs voor consument

Ticketverkoopsite vliegtickets.nl hield een enquête onder 2500 mensen. Daaruit blijkt dat 55% een minimumprijs geen probleem vindt. Maar liefst 62% zegt bereid te zijn meer te betalen als een deel van de prijs wordt gebruikt om CO2-uitstoot te compenseren.

In Oostenrijk mogen vliegtickets straks niet minder dan €40 kosten. Ook komt er een extra toeslag van €30 op korte vluchten tot 350 kilometer. In Nederland zien regeringspartijen D66 en ChristenUnie wel iets in zo’n minimumprijs. Een ticket zou niet goedkoper mogen zijn dan €35.

Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) is niet zo enthousiast. Volgens haar zitten ’er veel juridische haken en ogen aan’.

Ernstige verliezen

Luchtvaartmaatschappijen zijn sterk tegen de extra regels. Zij lijden al ernstige verliezen door de coronacrisis en moeten veel medewerkers ontslaan.

Ondanks de grote financiële problemen bij maatschappijen zijn de prijzen voor vluchten juist gedaald, meldt vliegtickets.nl. „Het aantal vluchten en de concurrentie neemt op dit moment langzaam toe, het is logisch dat de prijzen nu onder druk staan”, stelt een marketingmanager van het ticketbedrijf.